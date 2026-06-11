[포토] ‘천상계 미모’ 장원영

1 / 9 이미지 확대 아이브 장원영, 천상계 미모 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 장원영, 촉촉 키스 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 손키스를 보내고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 장원영, 향기로운 미소 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 움직이는 바비인형 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 공주님의 은혜로운 볼 하트 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 장원영, 샤랄라 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 장원영, 완성형 미모 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11뉴스1

이미지 확대 아이브 장원영, 딱 봐도 여신 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

이미지 확대 장원영, 청초한 미모그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 메디큐브 에이지알 ‘핑크 글로우 테크 라운지’ 팝업스토어 오픈 행사에 참석하고 있다. 2026.6.11 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 11일 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 뷰티브랜드 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부