연예 [포토] 장원영, ‘인형이 따로없네’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/04/23/20260423800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-23 13:42 입력 2026-04-23 13:42 1/ 8 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 이미지 확대 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어 행사에 참석하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스 그룹 아이브의 장원영이 23일 서울 성동구 성수동에 열린 다이슨코리아의 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’ 팝업 스토어에서 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 장원영이 참석한 행사는 언제 열렸나? 22일 23일