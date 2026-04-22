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[포토] ‘블랙핑크 지수’ 출국

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수정 2026-04-22 14:57
입력 2026-04-22 14:57
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블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.

온라인뉴스부
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