연예 [포토] ‘블랙핑크 지수’ 출국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/04/22/20260422800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 14:57 입력 2026-04-22 14:57 1/ 5 이미지 확대 블랙핑크 지수, 출국블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1 이미지 확대 지수, 출국블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1 이미지 확대 인사하는 블랙핑크 지수블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하며 인사를 하고 있다. 2026.4.22 뉴스1 이미지 확대 지수, 프랑스 잘 다녀 올게요블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1 이미지 확대 손 인사하는 지수블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.4.22 뉴스1 블랙핑크(BLACK PINK) 지수가 해외 일정을 위해 22일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 지수가 출국한 날짜는 언제인가요? 21일 22일