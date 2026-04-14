연예 [포토] 고윤정, ‘무결점 미모’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/04/14/20260414801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-14 15:47 입력 2026-04-14 15:47 1/ 6 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 이미지 확대 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 2026.4.14뉴스1 배우 고윤정이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 오는 18일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 팝업스토어를 방문하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고윤정이 방문한 팝업스토어 위치는? 광화문광장 강남구