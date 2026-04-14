가수 베리, 첫 솔로 앨범 ‘디어’…“위로와 공감의 첫 편지”

이미지 확대 그룹 나인아이(NINE.i) 출신 베리가 지난 10일 자신만의 이야기를 담은 첫 솔로 앨범 ‘디어’(Dear)를 공개했다.

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그룹 나인아이(NINE.i) 출신 베리가 솔로 아티스트로서 새로운 출발선에 섰다.베리는 지난 10일 자신만의 이야기를 담은 첫 솔로 앨범 ‘디어’(Dear)의 스케줄러를 공개했다.이번 앨범은 단순한 데뷔작을 넘어 오랜 시간 음악을 통해 고민해온 방향성과 감정을 담아낸 결과물이다. 개인 유튜브 채널 ‘김베리 KIMVARI’를 통해 이어온 ‘프루스트 프로젝트’를 마무리하는 동시에 또 다른 시작을 알리는 작품이라는 점에서 의미를 지닌다.베리는 앨범 전반에 직접 참여하며 아티스트로서의 진정성을 드러냈다. 전곡 작사에 참여해 자신의 감정과 메시지를 솔직하게 풀어냈고, 이를 통해 한층 선명해진 음악적 색을 완성했다.베리는 나인아이 활동을 통해 다양한 앨범을 발표하며 팬들과 꾸준히 호흡해왔고, 여러 무대와 공연을 통해 성장 가능성을 인정받아왔다.‘편지 배달부’라는 콘셉트로 구성된 이번 앨범은 각 트랙을 하나의 편지처럼 풀어낸 것이 특징이다. 특정 대상을 한정하지 않고 누구나 자신의 이야기를 담아볼 수 있도록 여지를 남겨, 듣는 이들에게 자연스러운 공감과 위로를 전한다.또한 앨범 발매를 기념하는 단독 공연 ‘MONDAY:SOOP’은 오는 30일 개최된다. 티켓은 14일 오후 8시 멜론티켓을 통해 오픈된다.베리는 이번 무대에서 처음으로 밴드 사운드와 함께하며 신곡과 다양한 무대를 통해 보다 깊어진 음악 세계를 선보일 예정이다.조현석 기자