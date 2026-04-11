피식대학 이용주 “저희를 저렴하고 파렴치한 인간들로 몰아갔다” 억울함 호소

이미지 확대 메타코미디 인스타그램

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피식대학 이용주가 채널 복구에 함께 힘을 써달라고 호소했다.지난 10일 코미디 레이블 메타코미디 인스타그램에는 “늘 급습할 날인데 왜 안 오죠?”라며 “‘용쥬르 이용주’ 채널의 ‘파자마 파티’ 콘텐츠가 성적인 콘텐츠로 분류돼 채널 가이드 위반으로 일주일 업로드 금지 조치를 받았다”는 글이 게재됐다.이어 “이용주 총괄 감독은 해당 영상이 결코 성적인 연출을 의도한 것이 아니며, 파자마를 입고 밥을 먹고 맥주를 마신 뒤 각자 잠을 잔 것이 전부라고 해명했다”며 “유튜브 측의 이러한 조치로 신작 영상 공개가 무기한 연기됐다고 한다, ‘용쥬르 이용주’ 채널이 빠르게 복구될 수 있도록 댓글로 힘을 모아주세요!”라고 당부했다.이에 앞서 이용주도 자신의 인스타그램을 통해 억울한 상황을 알렸다. 그는 “‘용쥬르 이용주’ 채널의 제작 총괄 감독을 맡고 있는 이용주”라며 “저는 유튜브로부터 당한 저희의 억울함을 공론화하고, 유튜브의 만행을 폭로하고자 용기를 냈다”는 글을 게재했다.이어 “금일 오전 유튜브로부터 ‘용쥬르 이용주’ 채널 가이드라인 위반으로 1주일 업로드 금지 및 빨간딱지 통보를 받았다”며 “이유를 확인해 보니, 저희 작품인 ‘파자마 파티로 선민네님 급습 브이로그’가 성적인 행위 콘텐츠라며 저희를 저렴하고 파렴치한 인간들로 몰아갔다”고 억울해했다.더불어 “이로 인해 저뿐만 아니라 한창 주가를 올리고 있는 이선민 코미디언의 명예가 실추됐고, 유영우 코미디언은 충격으로 식사 후 자택에서 회복 중”이라고 알렸다.이용주는 “물론 유영우 씨의 몸이 저질인 점, 이선민 씨의 근육이 너무 거대한 점은 인정한다”면서도 “하지만 저희 영상 ‘파자마 파티로 선민이네 급습 브이로그’를 관람하신 71만 펭귄 구독자 여러분은 아실 것”이라며 “저희는 추호도 성적인 장면을 연출한 적이 없다. 그저 맛있는 것을 먹고 떠들다가 방귀 몇 번 뀌고 잠들었을 뿐”이라고 강조했다.또한 이용주는 “저희의 증인이 되어 주시길 간곡히 부탁드린다”며 “오늘 업로드 예정이었던 ‘이선민 탈모 투어 급습 브이로그’는 이미 편집이 완료됐으나 기약 없는 무기한 연기가 됐다”는 상황도 덧붙였다.끝으로 이용주는 “유튜브가 한 번 더 저희를 공격을 하면 저희 채널은 사라진다”며 “부디 여러분에게 즐거움을 드리는 영상을 올릴 수 있도록 저희의 억울함을 풀어주시고, 유튜브의 만행을 멈춰 주세요”라고 재차 호소했다.뉴스1