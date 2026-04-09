[포토] 진군하는 ‘아미’

1 / 10 이미지 확대 ‘아미’로 북적이는 고양종합운동장 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 ‘이번 정류장은 BTS 정국’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장에서 버스 정류장의 BTS 정국 사진이 팬들의 눈길을 끌고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 ‘아미’로 북적이는 고양종합운동장 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 ‘아미 행진’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 진군하는 ‘아미’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 진군하는 ‘아미’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 진군하는 ‘아미’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 ‘아미’로 북적이는 고양종합운동장 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 ‘아미’로 북적이는 고양종합운동장 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 진군하는 ‘아미’그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

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그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 시작하는 9일 오후 경기도 고양시 대화동 고양종합운동장 일대가 BTS 팬들로 북적이고 있다.온라인뉴스부