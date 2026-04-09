김정태 아들 ‘야꿍이’, 시공간 지능 상위 0.5%…“두 배로 특별한 아이”

이미지 확대 사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처

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배우 김정태의 장남 지후군이 아스퍼거 증후군 진단을 받았다.지후군은 4살 당시 TV 프로그램에 출연해 귀여운 외모로 ‘야꿍이’라는 별명으로 불리며 시청자들의 큰 사랑을 받은 바 있다.지난 8일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에서는 김정태 부부가 아들 지후군과 함께 전문 병원을 방문해 종합심리검사를 진행하는 모습이 담겼다.지후군의 검사를 담당한 노규식 정신건강의학과 전문의는 극과 극을 달리는 지능 지수 결과에 주목했다. 노 전문의는 지후군의 결과에 대해 “시공간 지능이 상위 0.5% 수준이다. 7000~8000명의 데이터가 있는데 이 검사를 이렇게 완벽하고 빠르게 해낸 아이는 지후가 거의 처음이다”라고 지후군의 천재적인 재능을 높이 평가했다.이어 “그런데 언어 지능이 현저히 차이가 난다. 언어 지능은 하위 14% 수준이다”라며 극심한 불균형을 우려했다.종합적인 분석 끝에 노 전문의는 “지후의 사회성이나 언어 능력을 종합해 보면 경미하지만 아스퍼거 증후군에 해당하는 것으로 보인다”고 최종 진단을 내렸다. 아스퍼거 증후군은 지적 능력은 정상이나 사회적 상호작용과 비언어적 소통에 어려움을 겪는 발달 장애의 일종이다.이날 방송에서 지후군은 그동안 또래 관계에서 겪어온 어려움에 대해서도 토로했다. 그는 면담 과정에서 “제가 무관심 경향이 큰 애라 관심이 많아 보이는 ‘척’을 많이 한다. 싸움 안 하려고 일부러 비위를 맞춰준다”고 고백했다.전문의는 지후군을 위해 시각 자료를 활용한 학습과 사회적 상황을 연습하는 역할극 등을 맞춤형 솔루션으로 제시했다. 이어 “두 배로 특별한 아이다. 재능도 있고 어려움도 있기 때문에 잘 보고 도와줘야 한다. 지후의 모든 면을 특별하게 봐주시면 좋겠다”고 조언했다.부모인 김정태 부부는 진단 결과에 슬퍼하기보다 명확한 해결책을 찾은 것에 안도하며 적극적인 치료 의지를 보였다. 김정태의 아내는 “이제 어떻게 해줘야겠다는 확신이 섰다. 개운했다”고 밝혔다. 김정태 역시 “아빠가 제일 잘하는 상황극을 솔루션으로 주셨다. 집 자체를 무대로 만들어 버리고 싶다”고 의지를 다졌다.당사자인 지후군 또한 “결과도 좋았고 문제점도 아주 좋게 설명해 주셔서 장점과 약점이 같이 나온 것 같다”며 자신의 상태를 의연하게 수용했다.강경민 기자