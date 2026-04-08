‘왕사남’, 멈출 줄 모르는 흥행…역대 관객수 2위 ‘극한직업’과 단 10만 차이

이미지 확대 영화 ‘왕과 사는 남자’ 스틸컷.

이미지 확대 서울 시내의 한 영화관에 ‘왕과 사는 남자’ 홍보물이 설치되어 있다.

뉴시스

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영화 ‘왕과 사는 남자’가 한국 영화 흥행사의 새로운 장을 열며 역대 박스오피스 순위를 재편하고 있다.8일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 지난 7일 하루 동안 3만 2137명의 관객을 추가하며 누적 관객 수 1616만 1645명을 기록했다.이로써 ‘왕과 사는 남자’는 역대 흥행 순위 2위인 ‘극한직업’(1626만 명)의 기록에 약 10만 명 차이로 바짝 다가섰다. 현재와 같은 관객 추이가 지속된다면 이번 주 내에 역대 2위 탈환이 가능할 것으로 보인다. 이렇게 되면 이제 남은 목표는 역대 1위 기록을 보유한 ‘명량’(1761만 명)의 대기록뿐이다.이 영화는 1457년 강원도 영월 청령포를 배경으로 한 사극이다. 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장을 비롯한 마을 사람들과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 인간적인 교감을 다룬다. 유해진이 강원도 산골 마을의 영민한 촌장 역할을, 박지훈이 비운의 왕 단종 역을 맡아 세대를 초월한 열연을 펼쳤다. 장항준 감독 특유의 인간미 넘치는 연출과 시대적 메시지가 결합해 전 세대 관객의 호응을 끌어냈다.한편, 이날 박스오피스 1위는 ‘왕과 사는 남자’가, 2위는 할리우드 SF 대작 ‘프로젝트 헤일메리’가 차지했다. 3위는 지난 2일 개봉한 배성우, 정가람 주연의 범죄 액션 영화 ‘끝장수사’가 뒤를 이었다.영화계에서는 ‘왕과 사는 남자’가 ‘명량’ 이후 10여년 만에 1700만 관객의 벽을 넘을 수 있을지에 주목하고 있다. 흔들림 없는 점유율을 기록하고 있는 이 영화가 어떤 최종 스코어를 남길지 연예계와 영화계의 이목이 쏠리고 있다.강경민 기자