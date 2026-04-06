[포토] 전지현, 변함없는 미모

1 / 5 이미지 확대 배우 전지현이 6일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

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이미지 확대 배우 전지현이 6일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6

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이미지 확대 배우 전지현이 6일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’(감독 연상호) 제작보고회에 참석하고 있다. ‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 2026.4.6

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이미지 확대 6일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘군체’ 제작보고회에서 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 고수, 김신록, 신현빈, 전지현, 구교환, 지창욱. 2026.4.6

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“평소 연상호 감독님 작품 특유의 불편한 면, 어두움이 좋았어요. 그래서 꼭 한번 작업해보고 싶다고 생각해왔습니다.”배우 전지현은 11년 만의 스크린 복귀작으로 연상호 감독의 ‘군체’를 선택했다.6일 서울 용산구에서 열린 ‘군체’ 제작보고회에서 전지현은 “오랜만에 영화로 돌아오니 너무 좋고, 감독님의 ‘찐팬’으로서 연 감독의 작품으로 인사드릴 수 있어서 더 좋다”는 소감을 밝혔다.다음 달 개봉하는 ‘군체’는 정체불명의 바이러스가 번져 건물이 봉쇄되고, 감염자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 전지현은 생명공학과 교수이자 생존자 그룹의 리더 권세정 역을 소화했다.그는 “권세정은 강직하고 불의에 맞서는 성격의 소유자로, 생존자들을 끝까지 생존시키기 위해 주체적으로 상황을 해결해 나가는 리더”라고 소개했다.이어 “연상호라는 든든한 지붕 아래에서 마음껏 연기를 펼칠 수 있는 현장이었다”며 “개봉을 앞두고 긴장되는 건 어쩔 수 없지만, (관객 기대에) 부응할 수 있는 작품이라고 생각한다”고 덧붙였다.연상호 감독은 전작인 좀비 영화 ‘부산행’(2016)과 ‘반도’(2020)와는 또 다른 새로운 생명체의 등장을 예고했다.무엇보다 지성을 공유하며 처음에는 네 발로 기어 다니다가 어느 순간 두 발로 걷기 시작하고, 인간의 모습을 모방하기도 하는 점이 기존 좀비들과 큰 차이점이다.연 감독은 “좀비가 진화하는 속도와 방식이 인간이 어렸을 때부터 성장해 가는 방식과는 차이가 있어 굉장한 공포를 자아낸다”며 “극장에서 정말 재밌게 마음 졸이면서 볼 수 있는 영화”라고 귀띔했다.진화된 행동 양식과 정보들을 마치 컴퓨터 업데이트하듯 다 같이 공유하는 좀비들은 ‘개별성’을 지닌 인간과 대비돼 신선한 공포를 자아낼 예정이다.연 감독은 전지현과 구교환, 지창욱, 김신록, 고수, 신현빈 등 화려한 출연진을 두고는 “(진짜) 영화감독이 된 기분이었다”는 표현으로 소감을 전했다.그는 “20년 전의 연상호에게 돌아가 이 배우들과 영화를 찍게 된다고 알려준다면 안 믿을 것 같다”며 만족감을 드러냈다.특히 전지현에 대해서는 “괜히 대배우, 슈퍼스타가 아니라는 생각이 들었다”는 평을, 구교환에 대해선 “영화를 정말 이해하고 장악하는 자의 연기란 이렇게 무서운 거구나 느꼈다”는 평을 남겼다.구교환은 감염 사태를 일으킨 생물학 박사 서영철 역을 맡았다.그는 캐릭터에 대해 “두려움이 없어서 못된 짓을 많이 하는, ‘호기심 지옥’ 속의 인물”이라고 소개했다. 서영철은 인류를 다음 단계로 도약시키겠다는 비틀린 신념으로 감염 사태를 촉발하는 인물로 그려진다.하반신이 마비된 누나 현희(김신록)를 비롯해 생존자들을 지키려 노력하는 건물 보안팀 직원 현석 역은 지창욱이, 생명공학부 교수 설희 역은 신현빈이 소화했다.이들은 예측 불가능한 상황에서 각기 다른 판단과 선택을 하며 ‘인간성이란 무엇인가’라는 질문을 관객에게 던진다.연 감독은 “블록버스터 느낌의 큰 극장 영화가 주는 흥분이 있는 것 같다”며 “이전 작품들과는 다른 새로운 좀비들이 새로운 재미를 보여줄 것”이라고 예고했다.온라인뉴스부