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김희애 숏컷…새 예능 앞두고 변신

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수정 2026-04-04 11:13
입력 2026-04-04 11:13
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김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스
김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스


배우 김희애가 색다른 매력을 드러냈다.

김희애는 3일 인스타그램에 “분위기 좋은 카페에서 커피 한 잔”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 카페에서 시간을 보내고 있는 김희애의 모습이 담겼다. 숏컷으로 헤어스타일에 변화를 줬다.

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김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스
김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스


김희애는 오는 5월 8일 공개되는 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘봉주르빵집’을 통해 시청자들과 만난다.

‘봉주르빵집’은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 예능이다.



김희애를 비롯해 차승원, 김선호, 이기택이 출연한다.

뉴시스
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