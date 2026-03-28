[포토] 제니, 비키니 화보 공개… 넘사벽 슬랜더 몸매

1 / 7 이미지 확대 제니 SNS

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그룹 블랙핑크 제니가 압도적인 건강미와 반전 매력으로 시선을 사로잡았다.제니는 28일 자신의 SNS를 통해 글로벌 비치웨어 브랜드와 함께한 화보와 촬영 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 해변과 실내를 넘나들며 다양한 스타일을 완벽하게 소화, 특유의 분위기와 존재감을 드러냈다.특히 군살 없는 슬림한 몸매와 탄탄한 건강미는 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 강렬한 눈빛으로 카메라를 압도하다가도, 촬영 중간에는 밝고 사랑스러운 미소를 지으며 반전 매력을 선보였다.이번 화보는 제니가 참여한 ‘JENNIE x Frankies Bikinis’ 컬렉션으로, 그는 단순 모델을 넘어 제품 기획 전반에 직접 참여한 것으로 알려졌다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난달 27일 세 번째 미니앨범 ‘DEADLINE’을 발매하며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부