48세 하지원, 동안 비결 “15년째 아침에 ‘이것’ 마신다”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘26학번 지원이요’ 캡처

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배우 하지원이 자신만의 아침 루틴을 공개했다.하지원은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’를 통해 일상을 시작하는 아침 루틴 영상을 게재했다. 철저한 자기관리의 아이콘으로 불려온 그는 48세에도 동안 외모를 유지하고 있다.영상 속에서 그는 기상 직후 주방으로 향해 냉장고에서 직접 준비한 레몬 큐브를 꺼내 들었다. 스스로를 “레몬에 미친 사람”이라고 수식할 만큼 레몬에 대한 남다른 애착을 드러냈다.그는 컵에 얼린 레몬 큐브와 잘게 썬 레몬 껍질, 그리고 농축된 레몬 엑기스를 차례로 넣은 뒤 어머니가 직접 챙겨준 자연산 꿀을 첨가해 ‘레몬 꿀차’를 완성했다.하지원은 레몬차를 마신 게 동안 피부 비결이라고 전하며 “15년째 하루도 거르지 않고 하고 있다”고 밝혔다.레몬에 풍부한 비타민 C는 항산화 작용을 통해 체내 활성산소를 제거하고 콜라겐 합성을 도와 피부 탄력을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 또한 레몬의 구연산 성분은 체내 독소를 배출하는 해독 작용을 돕고 면역력 강화와 피로 해소에도 효과적이다. 껍질까지 활용하는 하지원의 방식은 레몬 껍질 속 폴리페놀 성분까지 섭취할 수 있어 항노화 효과를 높이는 방법이다.그는 레몬 식단 외에도 또 다른 루틴으로 ‘팩 관리’를 언급하며 보습의 중요성을 강조했다. 외부 환경으로부터 자극받은 피부를 즉각적으로 진정시키고 영양을 공급하는 습관은 동안 피부를 유지하는 또 다른 비법이다.강경민 기자