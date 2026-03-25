연예 [포토] 수지, ‘눈부신 미모’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/03/25/20260325801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-25 16:02 입력 2026-03-25 16:02 1/ 7 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.25뉴스1 배우 수지가 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 열린 스위스 워치 브랜드 론진 2026 신제품 프레젠테이션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 수지가 참석한 행사는 어떤 브랜드의 행사인가? 론진 롤렉스