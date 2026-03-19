연예 [포토] ‘자체발광’ 아이브 이서 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/03/19/20260319800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-19 16:13 입력 2026-03-19 16:13 1/ 6 이미지 확대 아이브 이서, 귀티가 줄줄아이브 이서가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 패션 브랜드 ‘마쥬 2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션’에 참석하고 있다. 2026.3.19 뉴스1 이미지 확대 손인사하는 아이브 이서그룹 아이브 이서가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울에서 열린 마쥬 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.19. 뉴시스 이미지 확대 이서, 봄이 왔어요아이브 이서가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 패션 브랜드 ‘마쥬 2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.3.19 뉴스1 이미지 확대 르세라핌 홍은채, 자체발광 입장르세라핌 홍은채가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 패션 브랜드 ‘마쥬 2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션’에 참석하고 있다. 2026.3.19 뉴스1 이미지 확대 르세라핌 홍은채, 귀여운 미모그룹 르세라핌 홍은채가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울에서 열린 마쥬 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.19. 뉴시스 이미지 확대 홍은채, 귀여운 고양이그룹 르세라핌 홍은채가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울에서 열린 마쥬 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.19. 뉴시스 아이브 이서가 19일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 패션 브랜드 ‘마쥬 2026 봄·여름 컬렉션 프레젠테이션’에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이브 이서가 참석한 행사는 무엇인가? 패션 컬렉션 프레젠테이션 콘서트