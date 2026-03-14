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‘완전체 컴백’ BTS, 올블랙 룩에 야외 촬영

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수정 2026-03-14 16:45
입력 2026-03-14 16:45
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방탄소년단(제이홉 SNS)
방탄소년단(제이홉 SNS)


그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉이 컴백을 앞두고 연습 현장을 공개했다.

제이홉은 지난 13일 자신의 인스타그램을 통해 “D-7”이라는 문구와 함께 사진을 게재했다.

사진에는 방탄소년단 멤버들이 올블랙 의상을 입고 야외에 서 있는 모습이 담겨 궁금증을 자아낸다.

또 다른 사진에는 연습실 모습이 담겼다. 각자 몸을 풀며 춤을 추는 멤버들의 모습과 제이홉, 정국이 연습실을 배경으로 거울 셀카를 찍은 모습도 담겨 눈길을 끈다.

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방탄소년단(제이홉 SNS)
방탄소년단(제이홉 SNS)


한편 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’ 전곡 음원을 발매한다. ‘아리랑’은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았으며 ‘지금의 방탄소년단’을 담은 14곡이 수록된다.



발매 다음 날인 21일에는 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스에서 전 세계로 생중계된다.

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