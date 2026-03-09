[포토] 정수정, ‘청순+시크’ 빛나는 미모

1 / 7 이미지 확대 배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 포즈를 취하고 있다 2026.3.9

연합뉴스

이미지 확대 배우 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.

뉴시스

이미지 확대 배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.

‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9

뉴스1

이미지 확대 배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.

‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9

뉴스1

이미지 확대 배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 질문을 듣고 있다. 2026.3.9

연합뉴스

이미지 확대 배우 김준한(왼쪽), 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.

뉴시스

이미지 확대 배우 김준한(왼쪽부터), 정수정, 임필성 감독, 심은경, 임수정, 하정우가 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.

뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 정수정이 영화 ‘거미집’ 이후 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’을 택한 이유를 밝혔다.9일 서울 구로구 신도림동 더링크호텔에서는 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’) 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 임필성 감독을 비롯해 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경이 참석해 이야기를 나눴다.정수정은 민활성의 아내이자 부잣집 외동딸 전이경 역으로 활약한다. 그는 출연 이유에 대해 “일단 대본이 너무 재밌었다”며 “캐릭터도 안 만나봤던 캐릭터라고 생각이 들었다”고 밝혔다.이어 “다이내믹한 부분들이 많았고 정극에 가까운 느낌의 캐릭터라고 느껴졌다”며 “저한테 새로운 도전이라 생각했고 현장에서도 감독님과 또 선배 배우 멤버들이 정말 많은 도움을 주셨다”고 전했다.한편 ‘건물주’는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스 드라마로, 오는 14일 오후 9시 10분 처음 방송된다.온라인뉴스부