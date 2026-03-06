[포토] ‘봄날의 상큼’ 원희

1 / 7 이미지 확대 원희, 봄날의 상큼 소녀 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 원희, 예쁨 콕 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 원희, 윙크와 하트를 동시에 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 이로하, 예쁨 그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 이로하, 꽃 하트 그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 이로하, 샤랄라 그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에 참석하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

이미지 확대 원희·이로하, 샤이닝 소녀들그룹 아일릿(ILLIT)의 원희와 이로하(오른쪽)가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부