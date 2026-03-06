윤여정, ‘20살 연하’ 송강호와 부부로 만났다…미드 ‘성난 사람들’ 시즌2

이미지 확대 ‘성난 사람들’ 시즌2

이미지 확대 ‘성난 사람들’ 시즌2

이미지 확대 ‘성난 사람들’ 시즌2

배우 윤여정과 송강호가 출연하는 ‘성난 사람들’ 시즌2가 다음 달 시청자를 만난다.6일 넷플릭스는 오는 4월 16일 공개 예정인 ‘성난 사람들’ 시즌2의 티저 예고편과 함께 주요 장면을 담은 스틸 컷을 공개했다. 시즌2는 총 8편으로 구성되며 전 세계에 동시에 공개될 예정이다.‘성난 사람들’은 한국계 미국인 감독 이성진이 기획한 작품이다. 일상 속 분노와 갈등을 블랙코미디 형식으로 풀어낸 시리즈는 2023년 공개된 시즌1이 호평을 받으며 에미상, 골든 글로브, 크리틱스 초이스 시상식 등에서 수상 영예를 안은 바 있다. 작품성과 대중성을 동시에 인정받은 이 작품은 약 3년 만에 새 시즌으로 돌아왔다.이번 시즌은 특권층이 모여드는 한 컨트리클럽을 배경으로 한다. 약혼을 앞둔 젊은 커플이 상사와 그의 아내 사이에서 벌어진 격렬한 다툼을 우연히 목격하면서 이야기가 시작된다. 이 사건을 계기로 두 커플 사이에는 미묘한 이해관계와 심리전이 얽히기 시작한다. 클럽을 둘러싼 권력 관계 속에서 회유와 압박, 거래가 이어지는 치열한 수싸움이 펼쳐진다.할리우드 배우 오스카 아이삭과 캐리 멀리건이 부부로 등장하며, 찰스 멜턴과 케일리 스페이니가 또 다른 젊은 커플로 호흡을 맞춘다.여기에 윤여정은 컨트리클럽의 실질적인 권력을 쥔 한국인 억만장자 ‘박 회장’을, 송강호는 그의 두 번째 남편 ‘김 박사’를 연기한다. 두 배우는 20살 차이를 뛰어넘어 작품에서 부부 관계로 호흡을 맞춰 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.시즌2는 전작과 동일하게 단 하나의 사건이 연쇄적인 갈등으로 번지는 구조를 유지한다. 인간의 분노와 욕망, 권력 구조 속에서 벌어지는 심리전을 특유의 블랙코미디 톤으로 풀어내며 시즌1의 분위기를 이어갈 전망이다.강경민 기자