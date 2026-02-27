[포토] 김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’

1 / 8 이미지 확대 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 스베타 모르드보스카야가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 사라 피전이 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

배우 김태리와 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부