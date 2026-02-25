‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

이미지 확대 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

배우 김지훈(44)이 촬영 중인 드라마에서 김혜수(55)를 아내로 두고 조여정(45)과 불륜을 저지르는 캐릭터를 맡았다고 밝혔다.지난 23일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에는 김지훈이 게스트로 출연했다.이날 김지훈은 쿠팡플레이 드라마 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’를 촬영 중이라고 근황을 전하면서 “김혜수와 부부인데 조여정과 바람피운다. 불륜 드라마다”라고 파격적인 내용을 공개했다.김지훈은 “제목만 들어도 이 드라마의 내용이 상상되지 않나. 촬영은 올해 1월부터 시작해서 지금 한창 불륜을 저지르고 있다”고 설명했다.이를 들은 탁재훈은 “김혜수 내놔. 내 혜수야”라며 분노해 웃음을 자아냈다.이수지는 “실제라면 김혜수와 조여정 중에 누굴 선택할 거냐. 누가 더 취향이냐”고 물었다. 김지훈은 “너무 어렵다”면서 “둘 다 갖고 싶다”고 답했다.탁재훈은 “남자 주인공이 나쁜 놈이지”라면서도 “난 조여정이랑 결혼했는데 김혜수랑 바람피우고 싶다”고 말해 또 한 번 현장을 웃음바다로 만들었다.‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 충돌 블랙 코미디다.온라인뉴스부