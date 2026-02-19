[포토] 카리나, ‘순백의 아름다움’

1 / 8 이미지 확대 에스파 카리나가 19일 서울 마포구 호텔 나루에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단’ 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.02.19.

뉴시스

이미지 확대 에스파 카리나가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에 참석하고 있다.

‘미스터리 수사단’ 시즌2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 2026.2.19

뉴스1

이미지 확대 에스파 카리나가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에 참석하고 있다.

‘미스터리 수사단’ 시즌2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 2026.2.19

뉴스1

이미지 확대 그룹 에스파 카리나가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단’ 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.19

연합뉴스

이미지 확대 가수 혜리가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.

‘미스터리 수사단’ 시즌2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 2026.2.19

뉴스1

이미지 확대 가수 겸 배우 혜리가 19일 서울 마포구 호텔 나루에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단’ 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.02.19.

뉴시스

이미지 확대 가수 혜리가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.

‘미스터리 수사단’ 시즌2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 2026.2.19

뉴스1

이미지 확대 안무가 가비가 19일 서울 마포구 호텔 나루에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단’ 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.02.19.

뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

에스파 카리나가 한층 더 솔직하고 거침없는 매력으로 돌아왔다.카리나는 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에 참석했다.이날 카리나는 순백의 짧은 원피스 차림으로 무대에 올라 단숨에 시선을 사로잡았다. AI 인형처럼 또렷한 이목구비와 매끈하게 뻗은 각선미, 여기에 특유의 생기 넘치는 미소와 에너지가 더해지며 현장 분위기를 밝게 물들였다.이 자리에서 카리나는 막내라인답게 사랑스러운 리액션과 다채로운 표정으로 취재진의 플래시 세례를 받았다. 질문 하나하나에 진솔하게 답하며 특유의 솔직한 입담을 뽐낸 그는 “시즌1에서 날것의 모습을 보여드린 것 같은데, 시즌2는 더 날것이다”라고 자신감을 드러냈다.이어 “요즘 도파민이 필요한 세상 아닌가. ‘미스터리 수사단2’가 시청자 여러분에게 도파민을 많이 채워드릴 수 있을 것 같다”라며 관전 포인트를 짚었다.한편 ‘미스터리 수사단’은 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 지난 2024년 시즌1에 이어 2년 만에 돌아온 ‘미스터리 수사단2’는 카리나, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈에 이어 새 멤버 가비가 합류했다.온라인뉴스부