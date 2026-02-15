메뉴
[포토] 안유진, 밸런타인데이 기념 ‘치명적 매력’ 발산

수정 2026-02-15 15:39
입력 2026-02-15 15:25
이미지 확대
사진=안유진 SNS
사진=안유진 SNS


안유진이 밸런타인데이를 맞아 치명적인 매력을 뽐냈다.

지난 14일 안유진은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Chocolate curls”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

이미지 확대
사진=안유진 SNS
사진=안유진 SNS


사진 속 안유진은 평소의 청순하고 맑은 이미지와는 대조되는 힙한 스타일링과 몽환적인 분위기로 시선을 사로잡았다. 그는 파란색 레이스 상의에 검은색 후드 집업을 걸치고 데님 미니스커트를 매치해 감각적인 패션 센스를 드러냈다.

이미지 확대
사진=안유진 SNS
사진=안유진 SNS


특히 몽환적인 눈빛과 화려한 네일 아트가 조화를 이뤄 비현실적인 미모를 자랑했다. 야외 옥상과 실내 등 다양한 배경에서 포즈를 취하는 모습은 마치 화보의 한 장면을 연상케 했다.

이미지 확대
사진=안유진 SNS
사진=안유진 SNS


사진을 본 누리꾼들은 “헤어스타일 변신이 완벽하다”, “진짜 초콜릿처럼 달콤해 보인다”, “안유진의 분위기에 압도당했다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.



한편 안유진은 그룹 아이브 활동을 비롯해 예능과 광고 등 다방면에서 활약하며 글로벌한 인기를 이어가고 있다. 그가 속한 아이브의 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’는 오는 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

온라인뉴스부
