연예 [포토] ‘미소 뿜뿜’ 카리나 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/02/13/20260213800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-13 16:50 입력 2026-02-13 16:50 1/ 5 이미지 확대 카리나, 향기로운 미소그룹 에스파 카리나가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1 이미지 확대 지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요그룹 레드벨벳 조이가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1 이미지 확대 윈터, 새침한 민정이그룹 에스파 윈터가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1 이미지 확대 닝닝, 공항에서 화보를그룹 에스파 닝닝이 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1 이미지 확대 지젤, AI 미모그룹 에스파 지젤이 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1 그룹 에스파 카리나가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 카리나가 태국으로 출국한 목적은 무엇인가? 콘서트 휴가