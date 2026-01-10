이서진, 크리스마스에 딸기 케이크 부탁한 장원영에 일침

이미지 확대 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 캡처

아이브 장원영이 대선배 이서진을 만나 당돌한 매력과 재치 있는 입담을 선보였다.지난 9일 전파를 탄 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’에서는 김광규가 제작발표회부터 러브콜을 보낸 최정상 K팝 걸그룹 아이브(IVE)의 리더 안유진을 14번째 ‘마이(my) 스타’로 맞이했다.김광규와 이서진은 아이브 멤버 장원영과 인사를 나눴고, 김광규가 “너희 둘은 전에 만난 적 있느냐”고 묻자 장원영은 “브랜드 행사에서 뵌 적 있다”고 답했다.이에 이서진이 “그 브랜드의 홍보대사가 얘다”라고 하자, 장원영은 “보통 앰버서더라고 한다”며 웃으며 농담을 건넸다.이어 이서진이 장원영에게 “배 안 고프냐”고 묻자 장원영은 “아이스 아메리카노를 마시고 싶다”고 말했다.그는 제작진을 향해 “이렇게 제가 부탁드려도 되는 거냐”고 조심스럽게 묻기도 했다. 이에 김광규는 “원래 시키는 거다”라며 적극적으로 반응했다.이서진은 재차 “뭐 안 먹어도 돼? 배 안 고파?”라고 물었고, 장원영은 “크리스마스니까 딸기 케이크 좀 먹고 싶다”고 답했다.이서진이 “근데 오늘 크리스마스라 다 팔렸을 수도 있어”라고 걱정 섞인 반응을 보이자, 장원영은 “근데 이제 재량껏”이라고 재치 있게 받아쳐 현장을 폭소케 했다.장원영은 고마움을 전하며 “저는 좀 손이 많이 안 가는 편이에요”라고 호언장담했으나, 이를 들은 이서진은 곧바로 “이게 안 가? 제일 많이 가는 거 같은데 지금”이라고 팩트 폭격을 날려 끝까지 큰 웃음을 안겼다.온라인뉴스부