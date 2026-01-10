서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모

이미지 확대 배우 김혜은. 인스타그램

아나운서, 기상캐스터로 활약하다가 배우로 전향한 김혜은이 ‘베테랑’ 면모를 드러냈다.9일 MBN·채널S 예능프로그램 ‘전현무계획3’에 출연한 김혜은은 다른 출연진과 함께 고향인 부산의 맛집을 방문했다.이 자리에서 MC 전현무는 “우리가 ‘범죄와의 전쟁’ 김혜은과 부산에 같이 있다니”라며 감격했다.유튜버 곽튜브도 “한국 영화 중 제일 많이 본 작품이다. 30번은 봤다”고 말을 보탰다.또한 전현무는 “(극중) 최민식씨와의 술집 장면을 보고 김혜은씨가 진짜 노력하는구나 싶었다”고 언급했다.그러자 김혜은은 “당시 (유흥업계 연기를 위해) 비슷한 삶을 산 언니를 소개받아 몇 달을 붙어 살았다”는 비화를 소개했다.이에 전현무는 “살아있는 취재가 정말 대단하다”며 박수를 보냈다.김혜은은 영화 ‘범죄와의 전쟁’(2012)에서 나이트클럽 지분을 가진 ‘여사장’ 역을 맡아 강렬한 연기를 펼친 바 있다.서울대학교 성악과 출신으로 1997년 청주MBC 공채 아나운서로 데뷔한 김혜은은 이후 서울MBC에서 기상캐스터로 일하며 대중적 인기를 얻었다.2007년 MBC 드라마 ‘아현동 마님’에서 성악과 출신 맏며느리 역할을 맡으며 연기자로 전향했다.최근 tvN 드라마 ‘태풍상사’에서 인상 깊은 연기를 선보인 김혜은은 현재 연극 ‘그때도 오늘2’에 몰두하고 있다.온라인뉴스부