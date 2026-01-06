[포토] 드레스업 ‘오마이걸 효정’

1 / 9 이미지 확대 시상식 참석한 오마이걸 효정 그룹 오마이걸 효정이 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상 그룹 리센느가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 포즈 취하는 한사라 가수 한사라가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06.뉴시스

이미지 확대 포즈 취하는 카니 방송인 카니가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 시상식 참석한 카니 방송인 카니가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 포즈 취하는 비비업 그룹 비비업이 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 시상식 참석한 권진아 가수 권진아가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 장윤주, 톱모델 아우라 방송인 장윤주가 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

이미지 확대 미모의 이민정배우 이민정이 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.06. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 오마이걸 효정이 6일 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 포즈를 취하고 있다.대한민국 퍼스트브랜드 대상은 2026년을 이끌어갈, 기대되는 브랜드를 뽑는다.온라인뉴스부