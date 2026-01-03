이경규, ‘약물 운전 사건’ 전말 직접 밝혔다

이미지 확대 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면

코미디언 이경규가 약물 운전 논란을 언급했다.3일 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 새해를 맞아 이경규를 찾아가는 모습이 그려졌다.이날 유재석은 이경규에게 “올해 ‘놀면 뭐하니?’에서 해보고 싶은 게 있냐”고 물었다. 이에 이경규는 “‘양심냉장고’를 지속적으로 하려고 했는데 약물 운전에 걸리는 바람에”라며 말을 잇지 못했다.이를 듣던 유재석은 “형님 입장에서도 양심을 꺼내서 뭔가를 하기가”라며 공감했고, 주우재는 “하는 사람이 티끌 하나도 없어야 한다”고 덧붙였다.이경규는 당시 상황을 떠올리며 “골프 연습장에 갔다고 기사가 났는데 병원에 주사 맞으러 간 거다. 아침에 일어났는데 너무 아파서 집사람이랑 같이 갔다”고 말했다.그는 “(병원이) 문을 안 열어서 다시 와서 잤다. 그런데 다시 와이프에게 가달라고 하기 미안하지 않냐. 그렇다고 매니저에게 나오라고 할 수도 없지 않냐”고 설명했다.그러면서 “이건 어렵게 꺼내는 얘기다. 재석이니까 이런 얘기를 하는 거다. 너희들하고는 이런 얘기 안 섞는다. 너희들은 이걸 못 받아준다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.이에 주우재는 “저희는 논란을 가중시키죠”라며 유쾌하게 받아쳤고, 이경규는 “주사를 맞고 나오는데 몸살 기운이 나서 어지럽더라. 차가 내 차랑 똑같이 생겼다”고 말했다.유재석은 “형님이랑 저랑 통화할 때 그런 얘기를 하셨다. ‘이번 일을 통해서 많이 알았다. 많은 분이 지켜보는 직업을 가진 사람인데 내가 조심하는 게 맞다. 이건 더 이상 내가 할 말이 없다’고 하시더라”고 전했다.이경규는 지난해 6월 서울 강남구 논현동에서 처방받은 약물을 복용한 상태로 차를 운전해 도로교통법 위반 혐의로 입건됐다.당시 그는 “공황장애 약을 복용한 상태에서 몸이 아플 때는 운전을 해서는 안 된다는 사실을 미처 인지하지 못했다”며 “앞으로 유사한 약을 복용할 경우 운전을 자제하겠다. 저 역시 각별히 주의하겠다”고 사과했다.온라인뉴스부