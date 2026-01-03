메뉴
민혜연, 남편 주진모 의심 “이거 바람 난 거 아닙니까?”

수정 2026-01-03 21:28
입력 2026-01-03 21:28
유튜브 채널 ‘의사혜연’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘의사혜연’ 영상 캡처


배우 주진모의 아내이자 의사 민혜연이 남편의 행동을 두고 “바람 난 거 아니냐”고 했다.

민혜연은 2일 유튜브를 통해 남편 주진모와 일본 후쿠오카로 여행을 떠난 모습을 공개했다.

현지 식당에서 음식이 나오자 주진모가 인증샷을 찍기 시작했는데, 이를 본 민혜연은 “이건 바람 난 거 아닙니까”라고 농담을 던졌다.

민혜연은 “생전 사진을 안 찍던 남편이 갑자기 (음식) 메뉴들을 찍어서 낚시하는 아저씨들 단톡방에 계속 올린다”라고 설명했다.

이어 “50대 아저씨들이 서로 먹는 음식 사진을 공유하고 있다는 게 이게 말이 되느냐”라며 “아이고 찝찝해, 뭐 하나만 걸려”라고 웃었다.

그러자 주진모는 “아휴”라고 한숨을 쉬었고, 해당 단체 채팅방을 직접 보여주며 “봐봐”라고 반응했다.

이에 민혜연은 “재미없어”라며 “뭐 어차피 오빠 핸드폰 비밀번호 다 아는데”라며 웃음을 터뜨렸다.

가정의학과 전문의 민혜연은 2019년 주진모와 결혼했다.



유튜브 채널 ‘의사혜연’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘의사혜연’ 영상 캡처


온라인뉴스부
