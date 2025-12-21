[포토] 예쁜 제니

1 / 9 이미지 확대 제니, 인형 블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.20 뉴스1

이미지 확대 예쁜 제니 블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.20 뉴스1

이미지 확대 장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼 아이브 장원영, 안유진(오른쪽)이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼 아이브 장원영이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 카리나, AI 비주얼 에스파 카리나가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 윈터, 겨울은 나의 계절 에스파 윈터가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 에스파, 누구 하트 받으실래요 에스파 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 윈터가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 안유진, 말랑말랑 손 인사 아이브 안유진이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이미지 확대 이서, 상큼 요정아이브 이서가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다.온라인뉴스부