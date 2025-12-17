메뉴
우결 커플 가인과 조권 16년 만에 재결합

수정 2025-12-17 14:32
입력 2025-12-17 13:48
이미지 확대
지난 9월 조권이 가인의 생일을 축하해줬다. 조권 SNS
지난 9월 조권이 가인의 생일을 축하해줬다. 조권 SNS


가수 가인과 조권이 16년 만에 듀엣으로 만났다.

두 사람은 17일 각종 음원 사이트를 통해 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 컬래버레이션 음원 ‘우리 사랑하게 됐어요 (2025)’를 발매한다.

‘우리 사랑하게 됐어요’는 지난 2009년 MBC 가상 결혼 프로그램 ‘우리 결혼했어요 시즌 2’에서 가인과 조권이 발표한 곡으로, 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

두 사람은 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 개봉을 기념해 16년 만에 이 노래를 새로 녹음했다.



이치조 마사키의 원작 소설 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’는 선행성 기억상실증을 앓는 여학생과 평범한 남학생의 사랑을 그린 작품이다. 배우 추영우와 신시아가 주연을 맡아 오는 24일 개봉한다.

뉴시스
