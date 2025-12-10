[포토] ‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’

1 / 9 이미지 확대 눈부신 트와이스 다현 트와이스 다현이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 이가령, 순백의 여신 배우 이가령이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 바다, 샤랄라 가수 바다가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 한지은, 블랙 섹시미 배우 한지은이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 송지효, 러블리 볼하트 배우 송지효가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 서울국제영화대상 참석한 매그 필리핀 걸그룹 YGIG 멤버 매그가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모 배우 이하늬가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 이혜영, 부드러운 카리스마 배우 이혜영이 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

이미지 확대 박해미, 럭셔리한 사모님룩배우 박해미가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1

