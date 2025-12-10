연예 [포토] ‘견미리 딸’ 이유비, 우월 유전자 뽐내는 레드카펫 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/12/10/20251210800009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-10 16:58 입력 2025-12-10 16:58 1/ 4 이미지 확대 이유비, 과감하게 드러넨 어깨라인배우 이유비가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.10 뉴스1 이미지 확대 이유비, 데뷔 후 첫 영화제 MC배우 이유비가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.10 뉴스1 이미지 확대 ‘견미리 딸’ 이유비, 우월 유전자배우 이유비가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.10 뉴스1 이미지 확대 이유비, 사랑스러운 하트배우 이유비가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.10 뉴스1 배우 이유비가 10일 오후 서울 용산구 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025 서울국제영화대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 날짜는 언제인가요? 10일 11일