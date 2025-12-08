연예 [포토] 아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/12/08/20251208800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-08 13:59 입력 2025-12-08 13:59 1/ 7 이미지 확대 아이브 장원영, 아름다운 뒤태아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 옆태도 아름다워아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에 참석하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 걸어오는 바비인형아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에 참석하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 천상계 미녀아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.8 뉴스1 아이브 장원영이 8일 오전 서울 성동구 스페이스 성수에서 열린 ‘메디큐브 에이치알 성수’ 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지