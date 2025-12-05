연예 [포토] 윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/12/05/20251205801001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-05 14:49 입력 2025-12-05 14:40 1/ 5 이미지 확대 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 이미지 확대 가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5뉴스1 이미지 확대 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 이미지 확대 가수 겸 배우 윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2025.12.5뉴스1 이미지 확대 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.뉴시스 가수 겸 배우 임윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 임윤아가 5일 인천국제공항을 통해 향한 목적지는? 대만 일본