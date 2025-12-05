[포토] 윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션

1 / 5 이미지 확대 배우 임윤아가 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025) 참석을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국 하고 있다. 2025.12.05.

뉴시스

가수 겸 배우 임윤아가 해외 일정을 위해 5일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다.온라인뉴스부