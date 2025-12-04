홍진영, 확 바뀐 인형 비주얼에 ‘중국 여배우 닮은꼴’ 반응

이미지 확대 홍진영이 인형같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 홍진영 인스타그램 캡처

트로트 가수 홍진영이 오랜만에 근황을 전하며 팬들의 반가운 반응을 끌어냈다.홍진영은 지난 3일 자신의 인스타그램 계정에 “너무 춥고, 너무 춥고, 너무 춥다”라는 재치 있는 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 홍씨는 블랙 상의에 회색 트위드 미니스커트를 매치한 세련된 겨울 스타일로 시선을 사로잡았다.특히 긴 흑발 웨이브 머리 모양과 날렵해진 턱선, 또렷한 이목구비가 어우러져 이전과는 또 다른 분위기를 자아냈다.인형을 연상케 하는 또렷한 비주얼이 돋보였으며, 한층 더 커진 눈매와 오뚝한 콧날이 눈길을 끌었다.달라진 이미지에 일부는 유명 중국 여배우와 매우 유사하다는 반응을 보이기도 했다.그는 게시물과 함께 “다들 인스타 좀 하라고 해서 간만에 게시물 업로드”라는 해시태그를 남겼다.또 “여러분 감기 조심하세요. 날씨가 바람이 아주 그냥 막 그냥”이라는 인사도 더했다.온라인뉴스부