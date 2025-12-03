[포토] 신세경, 귀엽게 볼하트

1 / 9 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다.뉴스1