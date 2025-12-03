연예 [포토] 신세경, 귀엽게 볼하트 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/12/03/20251203801001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-03 14:20 입력 2025-12-03 14:20 1/ 9 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 이미지 확대 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 2025.12.3.뉴스1 배우 신세경이 해외 일정을 위해 3일 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지