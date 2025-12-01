[포토] 이재인, ‘상큼한 미소와 손하트’

1 / 6 이미지 확대 배우 이재인이 1일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘콘크리트 마켓’ 시사 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.1

연합뉴스

배우 이재인이 악역 정만식에게 밀리지 않기 위해 긴장했다고 말했다.이재인은 1일 오후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘콘크리트 마켓’(감독 홍기원)의 언론배급시사회 및 기자간담회에서 정만식과의 호흡에 대해 “평소에 너무 존경하는 선배님이셨고 이번 작품에서 처음 뵀는데 처음에 엄청나게 긴장했다, 내가 지면 안 된다고 생각했다”고 밝혔다.이어 “희로라는 캐릭터가 어디서도 지지 않으려고 노력하는 캐릭터다, 엄청나게 긴장하고 갔는데 (선배님이)평소처럼 말씀하듯이 연기하시니까, ‘어 내가 무서워하고 있지 않는데 (왜)넘어가지?’ 하는 느낌을 받았다, 그러면 이런 부분에서 넘어가지 않는 연기를 해야겠다고 느꼈다”고 설명해 눈길을 끌었다.‘콘크리트 마켓’은 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에 물건을 사고파는 황궁마켓이 자리 잡고, 생존을 위해 각자의 방식으로 거래를 시작하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.이번 영화에서는 배우 이재인이 어느 날 갑자기 황궁마켓에 들어와 모든 질서를 뒤흔드는 희로, 홍경이 희로와 손잡고 새로운 질서를 설계하는 황궁마켓 수금조 태진을 연기했다. 또 정만식이 상인회 회장이자 마켓의 물건을 독점하고 매일 통조림을 수금하는 최고 권력자 상용, 유수빈이 황궁마켓의 또 다른 수금조이자 태진의 라이벌인 철민 역을 맡았다.한편 ‘콘크리트 마켓’은 오는 12월 3일 개봉한다.온라인뉴스부