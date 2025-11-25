배우 고원희, 결혼 2년 만에 이혼…“고민 끝에 합의”

이미지 확대 배우 고원희. 매니지먼트 구 제공

배우 고원희(31)가 결혼 2년 만에 파경을 맞았다.고원희 소속사 고스트 스튜디오는 25일 공식 입장문을 통해 “고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의했다”고 전했다.이어 “고원희는 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였다”며 “상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했다”고 했다.1994년생인 고원희는 2022년 10월 서울의 한 호텔에서 연상의 사업가와 결혼했다.고원희는 2010년 ‘우리들체어’ CF로 데뷔해 2013년 JTBC 드라마 ‘궁중잔혹사-꽃들의 전쟁’으로 연기를 시작했다.이후 ‘별이 되어 빛나리’, ‘최강 배달꾼’, ‘으라차차 와이키키’, ‘오케이 광자매’ 등 다양한 작품에 출연했다.뉴스24