이승기 딸 공개됐다…“♥이다인과 등하원, 너무 행복해”

수정 2025-11-24 13:51
입력 2025-11-24 13:51
이미지 확대
SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


가수 겸 배우 이승기가 ‘딸바보’ 아빠의 모습을 보여줬다.

지난 23일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’ 방송 끝에는 다음주 예고편이 공개됐다.

예고편에서는 이승기가 노래를 부르며 등장했다. 연예계 절친인 장근석, 이홍기와 함께였다.

이승기는 “아기는 잘 크지?”라는 이홍기의 물음에 “아내랑 같이 보통 등·하원 시키거든? 그게 너무 행복해 사실. 행복의 효과가 비교 불가로 센 것”이라며 ‘딸바보’ 면모를 보였다.

이어 딸의 모습도 최초 공개했다.

이승기가 딸 영상을 자랑한 것. 이를 본 신동엽은 “아오. 귀여워”라며 ‘삼촌 미소’를 지었다.

그런 이승기의 모습에 장근석은 “결혼도 못 했는데 육아 이야기를 하고 있으니”라며 자책해 웃음을 주기도 했다.

한편 이승기는 배우 견미리의 딸인 배우 이다인과 2023년 4월 결혼했으며, 이듬해 2월 득녀해 아빠가 됐다.

뉴스24
