여친 있는데 50번 바람피운 비결… “남자의 ‘이것’” 노하우 공개

여자친구와 사귀는 중에도 50번이나 바람을 피웠다고 고백했던 고민남을 서장훈과 이수근이 부산에서 다시 만났다.지난 17일 방송된 KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’에서는 부산 특집 2탄이 펼쳐졌다.서장훈과 이수근은 이날 광안리 해변에서 “사귄 지 4년인데 50번 바람을 피웠다”는 고민을 들고 출연했던 남성과 재회했다.고민남은 지난달 4년간 사귀었다는 여자친과 함께 방송에 출연해 이같은 사연을 전하면서도 여자친구와의 결혼을 진지하게 생각하고 있다고 밝힌 바 있다.이날 서장훈이 “너 여기 헌팅하러 나온 거냐”고 의심하자 고민남은 “여자친구 만나러 가는 길이다. 여자친구 선물도 있다”며 여자친구와 여전히 잘 사귀고 있다고 말했다.서장훈은 “옛날에 헌팅 많이 했지? 노하우가 있어?”라고 물었다. 그러자 이수근은 “여기 나와서 보니 더 믿음이 안 간다. 아무도 너 안 쳐다본다”라며 50번 바람을 피웠다던 고민남의 말을 의심했다.고민남은 그럼에도 굴하지 않고 “일단 얼굴이 돼야 한다. 그리고 향기가 중요하다. 남자의 향기다. 멘트는 필요 없다. 가만히 있으면 된다”라며 나름의 ‘헌팅 꿀팁’을 공개했다.뉴스24