‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

이미지 확대 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 전원주(86)가 성욕과 외로움에 대한 솔직한 얘기를 털어놨다.18일 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에는 ‘2026년 대박 나는 사주팔자! 그러나 전생을 보니 참으로 기구한 운명을 타고 태어난 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 전원주는 무당을 만나 자신의 사주에 대해 들었다. 무당은 전원주가 전생에 기생이었다고 말해 놀라움을 자아냈다.이를 들은 전원주는 “남자가 있어야 된다”며 “난 버스를 타도 여자 옆에 안 앉는다. 남자가 있으면 그 옆에 가서 앉는다”고 말해 웃음을 안겼다.이에 무당은 “이런 얘기 해드려도 되냐. 성욕도 있으시다”라며 “(성욕이) 젊은 사람 못지않다”고도 했다.전원주는 부끄러워하면서도 “나 무서워 죽겠다. 너무 잘 안다”며 놀랍다는 반응을 보였다.무당이 “남자의 품을 그리워하신다”라고 하자, 전원주는 “나이를 생각 안 하고 지금도 내가 젊은 기운인 줄 알고 남자 품이 그리울 때가 있다”고 고백했다.한편 전원주는 28세에 결혼한 첫 남편과 3년 만에 사별했고, 2013년 두 번째 남편과도 사별했다.뉴스24