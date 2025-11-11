메뉴
‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

수정 2025-11-11 10:15
입력 2025-11-11 10:15
유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


종합예술인 백현진(53)이 확 달라진 자신의 일상에 대해 언급했다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 백현진과 코미디언 김원훈, 가수 카더가든이 게스트로 출연해 얘기를 나눴다.

이날 신동엽은 백현진에게 “예전하고 기운이 조금 달라진 것 같다”고 말했다. 카더가든도 “대배우의 스탠스가 느껴진다. 마치 ‘직장인들’이 황금사자상을 받은 작품 같다”며 거들었다.

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


이에 백현진은 “술, 담배 다 끊고 러닝을 한다. 그래서 많이 바뀌었다”고 밝혔다. 이어 “연애도 안 하고 성관계도 안 한다. 그러다 보니 대배우처럼 보이나 보다”라고 너스레를 떨었다.

신동엽이 카더가든에게 “너는 평생 대배우처럼 안 보이겠다”고 하자 카더가든은 “나는 완전 할리우드 스타”라고 받아쳤다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
