‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”
수정 2025-11-03 07:29
입력 2025-11-03 07:28
윤민수가 이혼 후 재산 분할에 대해 언급했다.
지난 2일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에는 김희철, 윤민수, 임원희가 모여 술자리를 가지는 모습이 담겼다.
김희철은 “내가 예전에 ‘미우새’에서 변호사 형이랑 이야기했을 때, 1년 살다 이혼할 때와 10년 살다 이혼할 때 재산 나누는 금액이 다르다더라”라고 전했다.
그러면서 결혼 2년 후 이혼한 임원희에게 “형 같은 경우는 이혼할 때 재산을 안 나눴냐?”라고 물었고, 임원희는 “그런 건 별로 없었다. 기간이 짧아서 그런가?”라고 답했다.
김희철은 결혼 20년 만에 이혼한 윤민수에게 “형은 (재산을) 많이 나눴냐?”라고 물었다.
윤민수는 “그렇다. 근데 우리는 합의를 잘했다”라고 했다.
그는 전 아내와 살림살이를 나눠 가진 것에 대해서는 “재산 분할이라기보다 각자 필요한 물건, 바꾸고 싶은 물건을 나눈 것”이라고 설명했다.
그러면서 “우리는 합의를 예쁘게 했다”며 “소송 이런 게 없었다”라고 말했다.
