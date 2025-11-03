‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

이미지 확대 SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

윤민수가 이혼 후 재산 분할에 대해 언급했다.지난 2일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에는 김희철, 윤민수, 임원희가 모여 술자리를 가지는 모습이 담겼다.김희철은 “내가 예전에 ‘미우새’에서 변호사 형이랑 이야기했을 때, 1년 살다 이혼할 때와 10년 살다 이혼할 때 재산 나누는 금액이 다르다더라”라고 전했다.그러면서 결혼 2년 후 이혼한 임원희에게 “형 같은 경우는 이혼할 때 재산을 안 나눴냐?”라고 물었고, 임원희는 “그런 건 별로 없었다. 기간이 짧아서 그런가?”라고 답했다.김희철은 결혼 20년 만에 이혼한 윤민수에게 “형은 (재산을) 많이 나눴냐?”라고 물었다.윤민수는 “그렇다. 근데 우리는 합의를 잘했다”라고 했다.그는 전 아내와 살림살이를 나눠 가진 것에 대해서는 “재산 분할이라기보다 각자 필요한 물건, 바꾸고 싶은 물건을 나눈 것”이라고 설명했다.그러면서 “우리는 합의를 예쁘게 했다”며 “소송 이런 게 없었다”라고 말했다.뉴스24