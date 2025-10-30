“재산 부담될 만큼 샀는데”… 신기루, 금 투자 ‘고점’ 물렸다

이미지 확대 신기루. 유튜브 ‘뭐든하기루’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개그우먼 신기루가 금값이 ‘고점일 때 매수했다’며 속상한 마음을 드러냈다.지난 29일 신기루는 자신의 유튜브 채널에 ‘야장에서 치킨 뜯으면서 파란만장 근황 뜯어보기루’라는 제목의 영상을 공개했다.신기루는 지난 추석 연휴 ‘금 재테크’를 시작했다며 “돈이 없어서 별로 못 산 것이 천추의 한이다. 재산을 탕진해서 샀어야 했다”고 밝힌 바 있다.이날 영상에서 제작진이 금 투자 현황을 물으며 ‘괜찮냐?’고 묻자 신기루는 “안 괜찮다”며 “저번에 금을 산 뒤 계속 오르길래, 지금이 마지막이고 오늘이 가장 싸다는 생각이 들어 더 샀다”고 답했다.신기루는 “내 인생에 투자라는 것은 비트코인 빼고 안 해봤는데, 금은 현물로 가지고 있을 수 있는 거니까 샀다. (내가 매수한 시점이) 제일 비쌌을 때일 것”이라며 “재산에 부담이 될 정도로 무리해서 많이 샀다”고 전했다.그러나 신기루가 투자한 이튿날부터 금값이 떨어지기 시작했다고 한다.신기루는 “‘내가 잘못 본 건가?’ 싶었지만, 그럴수록 사야 한다는 생각에 몰방 매수를 했는데, 지금 야단났다”며 “최근 들어 제일 (금값이) 높은 날 매수했는데, 내려가더라”라고 했다.이달 초 4000달러 선을 돌파하며 역대 최고가를 경신했던 금 시세는 약 한 달 만에 하락 국면으로 전환한 상태다.뉴스24