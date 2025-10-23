메뉴
결혼 앞둔 신지, 예비신랑에게 포르쉐 선물…“큰맘 먹고”

수정 2025-10-23 15:47
입력 2025-10-23 15:47
이미지 확대
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처
유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처


그룹 코요태 신지가 예비 신랑인 가수 문원에게 자신이 타던 포르쉐 차량을 선물했다.

지난 22일 신지 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘15년간의 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새로운 차 구매했습니다…’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 신지는 “사랑하는 애마가 오늘내일해서 더는 그 아이(차량)를 어떻게 할 수 없을 것 같아서, 안전을 위해 차를 하나 중고로, 다시 포르쉐로”라고 했다.

그는 기존에 타던 포르쉐를 떠나보내고, 새롭게 포르쉐 중고차를 구매했다고 밝혔다.

앞선 차량을 15년이나 탔다는 신지는 “이번에 큰맘 먹고 바꾼다”며 “점검이랑 상처 난 것 다 고치고 브레이크 패드도 안전을 위해 다 확인하고 서비스 센터에 차 찾으러 간다”고 설명했다.

그는 “그 차가 내가 너무 아끼던 차”라면서 “보내진 못했다. 아이가 완전히 저게 될 때까지는 데리고 있으려고 한다”고 말했다.

이어 “소리가 많이 나고 천장이 내려와서 머리에 닿는다”며 “관리 잘한다고 잘했는데도 15~16년 되니까 쉽지 않더라”고 설명했다.

기존 차량은 예비 신랑인 문원에게 맡겼다.

중고 포르쉐를 선물한 셈이다.

신지는 “사실은 보내는 게 맞는데 못 보내겠다. 지금은. 아직은”이라고 말했고, 문원은 “제가 잘 관리할 거다. 끝까지”라고 말했다.

이에 신지는 “이 사람한테 좀 부탁했다”며 “내 생명을 살린 소중한 차니까 챙겨달라고. 나보다는 차에 대해서 더 빠릿빠릿하게 잘 아니까”라고 말했다.

