‘41세’ 방송인 김대호, 13살 연하 女에 고백받았다

수정 2025-10-20 17:01
입력 2025-10-20 16:19
ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’ 캡처
ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’ 캡처


쯔양(28)이 김대호(41)에게 팬심을 고백한다.

ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’는 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님이 직접 추천하는 신뢰도 100% 맛집을 찾아가는 예능이다.

방송인 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단은 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 콘셉트로 주목받는다.

특히 이번엔 쯔양이 ‘방송 선배’ 김대호에게 고민을 털어놓아 이목을 집중시킨다.

쯔양은 먹방계에서는 7년 차 경력을 자랑하는 대형 크리에이터지만, 방송계에서는 풋풋한 새내기다.

김대호는 고민을 토로하는 쯔양에게 “일단 하고 싶은 건 다 해야 해. 사람은 어떻게 될지 몰라”라며 격려를 보낸다.

이에 쯔양이 “열심히 해 봐야겠다”라며 의지를 다지자, 김대호는 훈훈함이 채 가시기도 전에 “이 김에 노래도 해 보고, 춤도 춰 봐”라며 즉석 예능 코너를 제안한다.

ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’ 캡처
ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’ 캡처


이런 가운데 쯔양은 김대호에 대한 팬심도 고백한다.

쯔양의 숨겨둔 팬심을 자극한 것은 다름 아닌 김대호 표 참신한 맛 조합이었다.

김대호가 담백한 간장게장 맛에 감탄하더니 곧바로 간장 비빔밥을 만들어 먹자, 쯔양은 홀린 듯이 “이건 열무김치가 잘 어울릴 것 같다”라며 색다른 맛을 탄생시킨다.

이에 김대호가 “나는 쯔양이랑 입맛이 너무 잘 맞아”라며 감탄하자, 쯔양은 존경의 눈빛을 보내다 못해 급기야 “너무 멋있어요”라고 참았던 속마음을 토로해 모두를 놀라게 한다.

뉴스24
