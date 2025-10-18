연예 [포토] 시구하는 유리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/10/18/20251018800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-18 14:17 입력 2025-10-18 14:17 1/ 2 이미지 확대 시구하는 유리18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 경기 시작 전 배우 유리가 시구하고 있다. 2025.10.18 연합뉴스 이미지 확대 시구하는 유리18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 경기 시작 전 배우 유리가 시구하고 있다. 2025.10.18 연합뉴스 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기. 경기 시작 전 배우 유리가 시구하고 있다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지