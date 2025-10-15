메뉴
[포토] ‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스

수정 2025-10-15 16:32
입력 2025-10-15 16:32
1/ 9


15일 서울 송파구 잠실종합운동장 내 빅탑에서 열린 태양의 서커스, 쿠자(KOOZA) 프레스 컨퍼런스에서 단원들이 주요 장면을 시연하고 있다.

온라인뉴스팀
