‘불꽃 야구’ 21일 대전서 첫 경기…1만 2000석 매진

불꽃 파이터스 홈구장서 유신고와 대결

이미지 확대 대전에서 첫 홈경기를 갖는 불꽃 파이터스 선수단. 대전시 제공

이미지 확대 21일 불꽃 파이터스 홈 첫 경기가 열리는 한밭야구장이 파이터스파크로 이름을 임시 변경했다. 서울신문 DB

레전드 야구 선수들과 전국 아마추어 야구팀이 맞대결하는 ‘불꽃 야구’가 대전에서 첫 경기를 갖는다. 1만 2000여석의 좌석은 예매 시작과 함께 매진돼 높은 관심을 보인다.18일 대전시에 따르면 리얼 야구 예능 불꽃 야구가 21일 오후 5시 한밭야구장(대전 파이터스파크)에서 처음 열린다. 이번 경기는 지난 5월 시와 제작사 등과 한밭야구장을 불꽃 야구 촬영·경기 공간으로 활용하기로 한 협약 이후 시민에게 공개되는 첫 무대다. 시는 한밭야구장을 불꽃 야구의 홈 경기장으로 사용하기 위해 시설물 정비 후 이름을 ‘파이터스파크’로 임시 변경했다. 앞서 8월 17일과 9월 7일 무관중 경기를 진행해 현장 시스템 점검도 마쳤다.레전드 선수들로 꾸린 ‘불꽃 파이터스’는 최강야구에 출연했던 이대호·박용택·니퍼트·정근우 등이 선수로 나서고 김성근 감독이 사령탑을 맡는다. 상대 팀인 수원 유신고는 올해 황금사자기 준우승과 봉황대기 4강에 올랐다. 경기는 큰 관심 속에 예매 시작과 동시에 좌석이 매진됐다.시는 관람객 편의와 지역 소상공인 매출 증대로 이어질 수 있도록 다양한 지원에 나선다. 경기장 주변에 문창·부사 시장상인회, 충무 자동차 거리 상점가가 참여하는 임시시장이 열리고, 대전관광공사와 함께 꿈돌이 홈런존, 꿈돌이 라면과 호두과자 등을 판매하는 꿈돌이 매장 등도 설치키로 했다.이장우 대전시장은 “대전은 한화생명 볼파크와 파이터스파크를 보유해 전국의 야구팬이 찾는 명소가 될 것”이라며 “야구 특별시로서 스포츠와 관광, 지역경제가 상생하는 도시를 자리매김할 수 있도록 지원책을 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.대전 박승기 기자